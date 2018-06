chi va a farsi curare all'estero

Sono oltre 350mila gli italiani che vanno a farsi curare all’estero, un fenomeno in robusta crescita: era 182mila nel 2012. Si parla di turismo sanitario e si applica soprattutto alle cure non gravi, quelle che costerebbero di più in Italia ma che all’estero si fanno con un prezzo molto più basso. Il giro d’affari del turismo sanitario è di oltre 70 miliardi di euro: i costi sono mediamente più bassi anche del 50% rispetto a quelli nel nostro paese per gli interventi. In Italia il 68% ha pensato a utilizzare studi e sale all’estero per piccole operazioni, soprattutto per i denti: in Moldavia si trovano pacchetti 4 impianti più 12 denti a 1300 euro: in Italia il tutto ne costerebbe almeno 10mila. Le cliniche spesso aggiungono alle operazioni pacchetti che riguardano il soggiorno, l’alloggio e le visite turistiche.

Tra le mete c’è anche la Polonia, “specializzata” in chirurgia: per la blefaroplastica bastano 1200 euro, per un trapianto di capelli 1400 euro, per un minilifting 1900. Il lipofiller al seno costa più di 2500 euro in Turchia, un prezzo comunque concorrenziale rispetto all’Italia. Poi c’è la fecondazione assistita, che per problematiche di reperibilità e prezzi viene fatta all’estero, con costi che arrivano anche a 5000 euro.