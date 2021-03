Cecilia Francese è la sindaca di Battipaglia. La prima cittadina del comune della Campania si è incatenata davanti all’ospedale Santa Maria della Speranza per denunciare la situazione drammatica in cui versa. Non si possono neanche fare i tamponi in loco per carenza di personale

Cecilia Francese è la sindaca di Battipaglia. La prima cittadina del comune della Campania si è incatenata davanti all’ospedale Santa Maria della Speranza, per protestare contro le carenze di personale che con l’emergenza COVID sono diventate ancora più drammatiche costringendo medici e infermieri a turni massacranti.

Cecilia Francese: la sindaca che si incatena davanti all’ospedale per protesta

La Francese scrive su Facebook:

Sono costretta mio malgrado ad adottare un estremo ed eclatante atto di dimostranza a tutela e rispetto dei concittadini che rappresento nei confronti di una direzione aziendale e sanitaria di Presidio che, nonostante ripetuti inviti e solleciti ad intervenire sui tanti problemi dell’ospedale acuitisi con l’emergenza pandemica, continua ad essere latitante. In questa circostanza non posso non denunciare il grave disagio e il profondo malessere che registro nella mia posizione istituzionale di rappresentante della sanità di questo di questo territorio, avvalorata dal fatto che essendo medico interpreto con maggiore significato la sofferenza di utenti e del personale che così come nel resto del Paese soffre in prima battuta il tragico momento

Nel video pubblicato la sindaca spiega: “Ci dispiace ricorrere a questi gesti eclatanti, ma probabilmente è l’unico modo per attirare l’attenzione sulle criticità di questo ospedale. Già in passato ci sono stati tagli lineari sulla sanità, che abbiamo pagato ancora di più con l’emergenza, ma a maggior ragione ora in piena pandemia queste criticità vengono fuori: carenza di medici, carenza di infermieri, carenza di OSS, carenza di personale in generale. Gli operatori sono in affanno e fanno turni massacranti”. Cosa chiede la Francese? La prima cittadina di Battipaglia vuole solo che le istituzioni si interessino alla situazione dell’ospedale, con “persone che stazionano in pronto soccorso anche tre giorni”, con l’impossibilità di fare tamponi in loco. E promette: “La porteremo finoai vertici regionali”