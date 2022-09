“Grazie”: la meravigliosa reazione del giornalista quando Cate Blanchett lo “investe” | VIDEO

Ha fatto molto sorridere sui social un episodio che ha visto l’attrice premio Oscar come protagonista assieme a un giornalista che trasmetteva in diretta dal Red Carpet

Una delle protagoniste della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia è stata senza dubbio Cate Blanchett, che ha sfoggiato al Lido un completo di velluto nero con dettaglio floreale firmato Schiaparelli. E ha fatto molto sorridere sui social un episodio che l’ha vista protagonista assieme a un giornalista che trasmetteva in diretta dal Red Carpet. Nello specifico, l’attrice premio Oscar, mentre veniva accompagnata da una parte all’altra del tappeto rosso tra i flash dei fotografi, ha inavvertitamente urtato l’inviato della Rai. Quest’ultimo, di tutta risposta, l’ha ringraziata di quel piccolo “urto” sfiorandole il braccio e pronunciando un languido “thank you”. Da qui il commento ironico dell’utente che ha condiviso il siparietto su Twitter: “Non il giornalista che ringrazia Cate Blanchett per averlo calpestato…stop sono io”.

non il giornalista che ringrazia cate blanchett per averlo calpestato STOP SONO IO #Venezia79 pic.twitter.com/AqtoLan3Kd — martha🧊 in borghese; SAW HARRY !! (@devonnessmiIe) September 1, 2022

Cate Blanchett e il simpatico “scontro” col giornalista alla Mostra del cinema di Venezia

Il piccolo urto tra Cate Blanchett e il giornalista (che l’ha ringraziata) ha scatenato la reazione ironica degli utenti di Twitter, che si sono lasciati andare a commenti del tipo “perché non a noi” o ancora “io avrei chiesto scusa”, fino a “cosa assolutamente giusta”. C’era tanta attesa comunque per l’attrice ieri sul Red Carpet, di cui è ospite frequente. Quest’anno, poi, Blanchett è tra le protagoniste dell’edizione 79 della Mostra del cinema con il film Tár, pellicola in Concorso, scritta e diretta da Todd Field. All’interno del film, l’attrice interpreta la controversa direttrice d’orchestra Lydia Tár, definita da Blanchett stessa il personaggio più impegnativo da interpretare dai tempi di Elizabeth ed Elizabeth – The Golden Age.