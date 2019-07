Casaleggio non sa niente, non c’era e se c’era dormiva

In questo meraviglioso spezzone di intervista mandato a In Onda possiamo ammirare Davide Casaleggio che fa sapere di non sapere nulla del MoVimento 5 Stelle: non sapeva nulla dell’annuncio di Conte sulla TAV, non ha sentito Toninelli e non si occupa di rimpasti. Casaleggio non c’era e se c’era dormiva. Poi annuncia il “voto importante” di domani, ovvero quello su Rousseau che riguarda i regolamenti del MoVimento 5 Stelle.

Casaleggio fa del suo meglio per apparire come uno che passava lì per caso mentre le cose accadono. In tutto ciò, non sembra davvero che attualmente sia uno dei co-fondatori del MoVimento 5 Stelle insieme a Di Maio. Sarà che lo tengono all’oscuro di tutto, povera stella?

