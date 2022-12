"Nessuna ragazza dovrebbe essere chiamata ‘maiale’ per aver mangiato un biscotto in più", il monologo di Carlotta Ferlito | VIDEO

Vessazioni psicologiche e violenze fisiche non possono andare di pari passo con lo sport. Perché qualsiasi disciplina – soprattutto se coinvolge i ragazzi più giovani – dovrebbe essere una valvola di sfogo, un’iniziativa per mostrare il proprio talento. Negli ultimi mesi, però, è stato squarciato un velo attorno al mondo della ginnastica (in Italia e non solo) con diverse atlete che hanno denunciato comportamenti da parte di allenatori e staff che vanno ben al di là del mero spirito sportivo (includendo in tutto ciò anche quel sano agonismo che, però, viene superato da questi eventi). E nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Le Iene, Carlotta Ferlito ha raccontato la sua storia.

Il monologo della campionessa siciliana, argento europeo nella trave nel 2011 (apice di una carriera ricca di successi anche al di fuori dell’Italia), è intriso di dolore per quella passione cancellata dalle vessazioni subite.

“Vi assicuro che per un’atleta la cosa più difficile al mondo è essere allontanata dallo sport che hai praticato fin da piccola, lo sport per cui hai dato tutto. Ma io ho parlato con la convinzione che se provi a far sentire la tua voce, alla fine, qualcuno ti ascolta. Questo sport non può e non deve più essere fatto anche di violenze psicologiche e fisiche. Nessuna ragazzina dovrebbe essere presa a sberle, umiliata se chiede di andare in bagno, costretta a fare esercizi dove rischia l’osso del collo solo per punizione, o essere chiamata “maiale” per aver osato mangiare un biscotto in più.

Nessuna dovrebbe essere costretta a dimenticare dove sta il confine fra il giusto e lo sbagliato, fra normalità e malattia, come invece è successo a me, che, a un certo punto, ho accettato quasi tutto: io ho reagito e, oggi, quel confine ce l’ho ben presente. Per questo voglio scegliere con la mia testa, imparare a guardare al mio fisico con affetto anziché con paura, recuperare le cene saltate, stare lontana dalla violenza e imparare a perdonarmi.

Voglio decidere quando e come inizia e finisce la mia carriera. Voglio essere autonoma, anche scomoda se serve, non obbedire a nessuno. Ogni giorno cerco di migliorare, proprio come facevo in passato, da atleta. Solo che oggi lo faccio da persona, da donna. E questa volta lo faccio da sola, senza che nessuno possa permettersi di dirmi che cosa è giusto e cosa è sbagliato per me”.