L’incredibile storia dei Carabinieri che multano i poliziotti assembrati al bancone di un bar

Sembra l’inizio, anzi la fine, di una barzelletta. E, invece, si tratta di un fatto realmente accaduto in Calabria. Ci troviamo a Corigliano-Rossano, comune di 70mila abitanti in provincia di Cosenza. Due carabinieri in servizio entrano in un bar per acquistare – come previsto dalla normativa vigente – due caffè “a portar via”. Dentro al locale, però, trovano una sorpresa: al bancone trovano diverse persone che stanno consumando cibi e bevande varie, contravvenendo alla legge. Non si trattava di “comuni cittadini”, ma di forze dell’ordine. Ed è in quel momento che avviene l’impensabile: i carabinieri multano poliziotti.

Carabinieri multano poliziotti assembrati al bancone del bar

La vicenda è accaduta nei giorni scorsi nel Comune in provincia di Cosenza. Come riporta il quotidiano La Repubblica, i due carabinieri in servizio si erano fermati in quel bar per acquistare due caffè da asporto. La Calabria era in zona arancione, ma anche in zona gialla (a partire da oggi) le regole in vigore non permettono di consumare cibi e bevande all’interno di un locale, come noto. Insomma, al chiuso non si può mangiare e bere. Eppure davanti ai loro occhi si è palesata una scena incredibile e inaspettata: seduti al bancone c’erano diversi agenti del commissariato locale che sono stati, inevitabilmente, sanzionati.

Alcuni erano in divisa, altri non erano in turno e indossavano abiti civili. E la storia dei carabinieri multano poliziotti non finisce qui. In loro compagnia, infatti, c’era anche un dirigente della sanità locale che stava prendendo un caffè in compagnia degli agenti. Anche lui, come gli altri presenti (e assembrati) al bancone di quel bar, è stata comminata la sanzione economica prevista dalla normativa vigente. Ma a qualcuno è andata addirittura peggio: per i proprietari del locale, infatti, è arrivata la chiusura immediata (seppur temporanea) del proprio bar.

(Foto IPP/Felice De Martino)