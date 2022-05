Un concerto, a sorpresa, durante quello che è ormai diventato il 74esimo giorno di guerra. E così, la stazione di Kreshchatik a Kyiv, già palcoscenico di eventi internazionali dal forte valore simbolico – soprattutto in questo periodo -, ha visto l’arrivo di Bono Vox e The Edge, rispettivamente il leader e il chitarrista degli U2.

Il concerto (a sorpresa) di Bono e The Edge nella metropolitana di Kyiv

I membri della band irlandese, che da sempre si è distinta per il forte impegno sociale e politico, hanno improvvisato un concerto. Con loro, anche gli Antytila – band ucraina nota per aver dato vita a Concert For Ukraine, evento andato in scena alla Resort World Arena di Birmingham il 29 marzo a sostegno del popolo ucraino in fuga dalla guerra – che gli hanno accompagnati tra gli applausi della piccola folla riunita ad ascoltarli.

Bono e The Edge arrivano a Kiev e improvvisano un concerto nella metropolitana. Qualcuno la bollerà come operazione di facciata -o blablabla- non sapendo che è nel DNA degli U2 metterci le faccia, sempre. #StandUpForUkraine

(video by @berdynskykh_k )pic.twitter.com/79g0ajOAW8 — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) May 8, 2022

Forte il messaggio che Bono ha voluto mandare: “La gente in Ucraina non sta combattendo solo per la vostra libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà”, ha detto il frontman degli U2 durante una pausa. Il cantante ha anche fatto riferimento ai conflitti passati in Irlanda e ai problemi con un vicino più potente. “Preghiamo che possiate godere presto di un po’ di quella pace”, ha detto Bono. A un certo punto, Bono ha invitato un soldato ucraino a cantare insieme con lui. L’esibizione, infatti, è avvenuta davanti a una piccola folla di fan, compresi i membri delle forze armate ucraine vestiti in tenuta militare.

Su Twitter, poi, gli U2 hanno fatto sapere di essere stati invitati dal presidente Zelensky per mostrare solidarietà al popolo ucraino: “Ed è questo quello che siamo venuti a fare”, hanno scritto.