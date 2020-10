L’andamento aggiornato sulla diffusione dell’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo il nuovo record di ieri in cui sono stati registrati 8804 nuovo contagi e 83 decessi: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi e i dati della Protezione Civile per il 16 ottobre

Regione per regione la suddivisione dei nuovi casi di oggi: in Alto Adige 128 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 2.152 tamponi esaminati. Raddoppiati rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 6. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 66 mentre quelli che si trovano in isolamento presso la struttura attrezzata di Colle Isarco sono 17. Restano 293 i decessi complessivi. Il Veneto oggi registra 704 casi in più, e 7 vittime. Continua a salire la pressione sugli ospedali e le terapie intensive: nei reparti non critici si trovano 396 pazienti (+21), nelle rianimazioni 47 (+2). Quest’ultimo dato impatta per il 10% sulla dotazione base, 464 posti, delle terapie intensive della regione. In Molise oggi 21 casi e zero decessi. I ricoverati sono 7, uno in più rispetto a ieri. In Basilicata i nuovi casi oggi sono 74, di cui 17 di residenti in Puglia che hanno fatto il test in regione. Si registra un decesso. I pazienti ricoverati salgono di 2 rispetto a ieri.