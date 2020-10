Dopo i 594 casi e 7 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento

Bollettino Lazio Coronavirus: i dati della Regione per oggi 16 ottobre

“Nella Regione Lazio le direttive sui sintomi di sospetta infezione da Coronavirus hanno bisogno di una revisione: prendiamo atto di quanto espresso dall’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato, nella riunione del 5 ottobre scorso, in cui si e’ reso disponibile a rivedere le linee di indirizzo sulla sintomatologia e ci aspettiamo una convocazione a stretto giro ad un tavolo regionale con l’obiettivo di concretizzare le modifiche da apportare, onde evitare di penalizzare noi pediatri, i nostri assistiti, le famiglie ed i servizi territoriali delle Asl”. Cosi’, in una nota, la Confederazione italiana dei Pediatri (CIPe) del Lazio. “Qualora non venissero modificate queste direttive, poiche’ la riammissione a scuola e’ subordinata in tutti i casi alla certificazione medica che attesti che i soggetti sono esenti da malattie contagiose e diffusive (sia quando vengono allontanati dalla scuola per la comparsa di un qualsiasi sintomo compreso il raffreddore, sia quando non sono andati a scuola per lo stesso motivo per decisione presa dai genitori) ai pediatri di famiglia- avvertono- non rimarrebbe altra possibilita’ che richiedere di effettuare i tamponi, rischiando di peggiorare la gia’ oberata situazione dei pochi e insufficienti drive-in, per essere ligi alle direttive e per tutelarsi sul piano medico legale”. “Suggeriamo alla Regione Lazio di allinearci alle linee guida dei Paesi europei e del CDC statunitense per trovare una soluzione valida al problema- continuano¡ i pediatri del Lazio– Ribadiamo la nostra volonta’ di essere propositivi per quanto riguarda il problema dell’intasamento dei drive-in, ma altrettanto fermamente ribadiamo che la Regione deve tutelare coloro che volontariamente aderiranno all’invito di fare tamponi e, soprattutto, sottolineiamo l’importanza di trovare siti alternativi agli studi medici perche’ questi, nella maggioranza dei casi, non sono strutturati per espletare un simile servizio. Respingiamo talune accuse, a mezzo stampa, verso la nostra categoria tacciata di ricorrere troppo spesso alla prescrizione del tampone: e’ il punto di equilibrio, unico e insostituibile, che le attuali linee guida regionali ci consentono per tutelare la salute pubblica e dei nostri pazienti. E- concludono i medici- rimaniamo a disposizione per essere presenti e costruttivi ad un tavolo di lavoro che possa risolvere queste problematiche”

“A partire da oggi l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani accetta solo pazienti COVID. Questa disposizione, concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale, è necessaria per garantire la disponibilità dei posti letto per l’emergenza SARS CoV-2”. Nell’istituto in questo momento sono ricoverati 203 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Di questi, 25 necessitano di terapia intensiva, quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 870.