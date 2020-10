Il presidente della Campania Vincenzo De Luca annuncia che per il fine settimana di Halloween nella regione ci sarà il coprifuoco. Il governatore spiega che non solo sarà tutto chiuso alle 22 ma che anche la mobilità sarà vietata.

Coprifuoco in Campania ad Halloween: tutto chiuso alle 22

“Nell’ultimo fine settimana di ottobre chiuderemo tutto alle 22. È il fine settimana di Halloween, questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato nel nostro Paese, un monumento alla imbecillità.Sento che si stanno preparando a fare le feste, io dico che dalle 22 si chiude tutto. E sarà il coprifuoco – annuncia – non consentiremo neanche la mobilità”. “Probabilmente potremo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend. Sentiremo il Viminale, perché se decidiamo una misura del genere occorrono controlli e sanzioni rigorose. Chi diffonde l’epidemia non usando le mascherine deve essere considerato autore di un reato. Con questi numeri non si può scherzare. L’obiettivo è tenere in piedi 80-90 per cento delle attività economiche, se la gente ci aiuta indossando le mascherine ed evitando uscite irresponsabili di notte”

Per quanto riguarda le altre misure in vigore già da ora “Le attivita’ che non hanno posti a sedere e lavorano per asporto, in quanto questo determina assembramenti, saranno vietate. È una misura inevitabile, dobbiamo evitare assembramenti davanti ai locali e in orari notturni. Deve essere bloccata la movida, e’ inutile fare appelli al senso di responsabilita’, abbiamo percentuale di irresponsabili che non capiscono le cose piu’ elementari”.