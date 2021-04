L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 25 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 13.817 contagiati, 322 morti. Sono 13.125 i nuovi contagiati, 217 i decessi. Diminuiscono le terapie intensive (-32) e i ricoveri (-309). Il tasso di positività sale al 5,5% e le dosi di vaccino somministrare sono 17.473.753.

Bollettino 25 aprile 2021: i dati sul Coronavirus oggi in Italia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi registrati sono 5, a cui si aggiungono 6 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti scendono a 282. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. “Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81). Sono 19 i decessi (-4) e 1.159 i nuovi guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500″. Lo comunica l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. In Toscana sono 955 i nuovi casi di positività al Covid-19 (922 confermati con tampone molecolare e 33 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 222.814 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono doggi 955 nuovi ello 0,6% e raggiungono quota 193.928 (87% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.542 tamponi molecolari e 7.428 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,3% è risultato positivo. Sono invece 7.979 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 22.846, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.705 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 252 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 13 uomini e 9 donne con un’età media di 82,7 anni. Abruzzo: 233 nuovi positivi e 8 decessi. Basilicata: 206 nuovi positivi 4 decessi. Calabria: 402 nuovi contagiati e 9 morti. Campania: 1912 nuovi positivi e 26 decessi. Emilia-Romagna: 1010 nuovi contagi e 28 morti. Liguria: 331 nuovi contagiati e 6 decessi. Lombardia: 2509 nuovi contagiati e 54 decessi. Marche: 272 nuovi contagiati e 7 morti. Molise: 74 nuovi contagiati e nessun decesso. Piemonte: 1646 nuovi contagiati e 46 morti. Puglia: 1895 nuovi contagi e 35 decessi. Sardegna: 328 nuovi contagiati e 7 morti. Sicilia: 1412 nuovi decessi e 23 morti. Umbria: 141 nuovi morti e 3 decessi. Valle D’Aosta: 39 nuovi contagi e 2 decessi. Veneto: 1060 nuovi contai e 24 decessi.