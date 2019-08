La Boldrini sfotte Salvini in crisi d’astinenza da poltrone

Laura Boldrini su Twitter sfotte Matteo Salvini, che oggi l’ha chiamata in causa sostenendo che abbia intenzione di diventare ministra del governo PD-M5S, consigliandogli di andare in vacanza e staccare da Facebook. Nella sua diretta di oggi Salvini dice: “Piuttosto che veder tornare in queste stanze i Renzi, le Boschi, leggo Casini, leggo Boldrini e nomi di ministri che si stanno spartendo poltrone e poltroncine…”. La Boldrini ricorda a Salvini di non essere mai stata al governo – è stata presidente della Camera per tutta la scorsa legislatura – e poi ricorda che è lui il poltronista per eccellenza visto che da 25 anni campa con la politica.

Non sono mai stata al governo e non tratto poltrone Ma, poi, di poltrone proprio tu parli? Sei da 26 anni in politica a fare inciuci, da sempre mantenuto coi soldi degli italiani Comunque hai l’aria stanca e poco lucida, prova a chiudere Facebook e a farti una passeggiata pic.twitter.com/1pxPo3j6Li — laura boldrini (@lauraboldrini) August 23, 2019

Questo è in ogni caso l’ennesimo tentativo di Salvini per ricompattare la vecchia maggioranza e tirare a sé il MoVimento 5 Stelle, finora senza troppi risultati visto che finora il M5S sembra saldo sull’intenzione di esplorare la possibilità di una maggioranza con il Partito Democratico. L’ormai ex ministro dell’Interno, nel caso, dovrà abbadonare il Viminale. E forse per questo la sta prendendo malissimo.

Leggi anche: Tutti i guai giudiziari che aspettano Salvini fuori dal Viminale