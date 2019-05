Blackrock a un passo da Carige

Blackrock è a un passo da Carige. Il fondo di Larry Fink, unico rimasto al tavolo della banca genovese, ha raccolto il favore di Banca d’Italia e venerdì 3 maggio anche il benestare del ministro dell’Economia, Giovanni Tria sul piano presentato nei mesi scorsi e, fa sapere oggi Il Sole 24 Ore, quella proposta ora è agli atti e di fatto, abbinata alla conversione del bond in equity, materia quest’ultima del Fondo interbancario di tutela dei depositi, sembra essere l’unica soluzione plausibile per il futuro dell’istituto, oggi guidato dai commissari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener.

La prima volta di Blackrock in un salvataggio bancario punta ad un aumento di capitale fino ai 400 milioni di euro. Il che farebbe levitare oltre i 700 milioni la ricapitalizzazione complessiva. Una cifra superiore di quasi 100 milioni rispetto a quelle che erano le ipotesi iniziali.

Domani intanto il Fondo Interbancario parlerà della conversione dell’obbligazione da 320 milioni di euro:

L’intenzione del Fondo resterebbe quella di non assumere il controllo dell’istituto ligure, ma se possibile di rimanere al di sotto del 50% di Carige, come ha sottolineato qualche tempo fa il presidente di Fitd, Salvatore Maccarone. La conversione del Fondo interbancario è ovviamente uno dei tasselli chiave del salvataggio, in tandem con l’offerta di BlackRock, unico interlocutore rimasto.

E le cui intenzioni, stando alle ultime indicazioni, sarebbero di intervenire in maniera drastica sui costi, con un taglio importante delle filiali, tanto da produrre fino a 2 mila esuberi su 4.300 dipendenti. Cifre, per ora smentite e contestate dai sindacati. Di certo, una riduzione dell’organico – probabilmente su altre basi numeriche – è inevitabile e in linea con la rifocalizzazione della banca su wealth management e nuove tecnologie. Oggi la priorità, in questa situazione, è il salvataggio.