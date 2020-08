Ieri i nuovi contagi erano 1210: la situazione del Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute

Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati del 24 agosto della Protezione Civile

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi casi tra le regioni: In Veneto ci sono 83 positivi in più rispetto al totale di ieri. Sale anche il numero degli attualmente positivi, oggi 2.048. Nelle terapie intensive venete sono 4 le persone ricoverate, mentre negli altri reparti sono 43. I morti rimangono 2.104. Nelle Marche sono tre i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore: tutti in provincia di Ancona, su 422 tamponi. In Basilicata altri 5 nuovi casi: sono stati processati complessivamente 283 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi. I casi riguardano due persone provenienti da Stato estero e in isolamento in Basilicata non conteggiati, una persona residente in Puglia (provincia di Taranto) non conteggiata, una persona residente a Rapolla e un’altra residente a Melfi, entrambe di rientro in Basilicata. In Alto Adige su 609 tamponi sono stati registrati 15 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus sale pertanto a 2.884. Sono sette i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri undici si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Un solo paziente è ricoverato in un reparto di terapia intensiva. Rimane stabile – a 292 – il numero complessivo dei decessi.

