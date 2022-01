“Che figlio di…”, la gaffe di Joe Biden che non si accorge di avere il microfono acceso | VIDEO

Il tema dell’inflazione negli Stati Uniti è uno dei più delicati in questo momento storico. Anche a causa della pandemia, infatti, i prezzi generali dei prodotti sono aumentati e il potere d’acquisto dei cittadini si è ridotto. Soprattutto nel corso dell’ultimo anno. E questo argomento è e sarà, inevitabilmente, uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale (già iniziata, per certi versi) delle elezioni di mid-term in programma all’inizio del prossimo inverno negli USA. La tensione è nell’aria, come si evince dalla risposta colorita (per usare un eufemismo) di Joe Biden a una domanda fatta da un giornalista di Fox News.

Joe Biden non si accorge del microfono acceso e insulta giornalista

L’episodio è accaduto al termine di una riunione che si è tenuta lunedì mattina nell’ala Est della Casa Bianca. Joe Biden aveva convocato il suo Consiglio per la Concorrenza e, come da tradizione, erano presenti anche molti cronisti. Uno di loro, prima di uscire – insieme agli altri – da quella stanza, fa la domanda che provoca la reazione dialetticamente scomposta del Presidente degli Stati Uniti: “Pensa che l’inflazione sia una responsabilità politica in vista delle elezioni di medio-termine?”.

Ed è lì che arriva la risposta stizzita del numero uno della Casa Bianca che, probabilmente (sia per tono di voce che per atteggiamento) pensava che il suo microfono fosse spento: “Questa (l’inflazione, ndr) è una grande risorsa. Più inflazione, che stupido figlio di put*ana”. Ovviamente le immagini sono diventate virali. Anche perché non è la prima volta che il Presidente degli Stati Uniti e Peter Doocy, giornalista di Fox News (emittente molto vicina, per usare un eufemismo, a Donald Trump). Anche nel recente passato, infatti, i due furono protagonisti di battibecchi. Ma a microfoni spenti.