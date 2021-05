Un passo avanti dopo il passo indietro fortemente voluto da Donald Trump. Joe Biden ha annunciato che sarà reinserita quella norma – cancellata dall’Obamacare dal suo predecessore – che, di fatto, impediva la discriminazione nei confronti le persone omosessuali e trans a livello sanitario. Non ci sarà – come già accadeva in passato, prima della parentesi trumpiana – più alcuna limitazione basata sull’orientamento sessuale di un cittadino.

Biden cancella le limitazioni alle cure per gay e trans volute da Trump

“La paura di essere discriminati – aveva spiegato il segretario della Sanità Xavier Becerra – può portare le persone a non curarsi, con gravi conseguenze per la loro salute”. Un timore giustificato vista la norma in vigore fortemente voluta da Donald Trump e dalla sua amministrazione. Il tycoon statunitense, infatti, durante il suo mandato aveva fatto rimuovere dall’Obamacare quella norma che consentita il libero accesso alle prestazioni sanitarie a tutti i cittadini. Ora, con la mossa di Biden, tornerà a essere attivo quel passaggio della legge che vietava a chi lavora nel settore sanitario di rifiutarsi di dare assistenza a persone transgender o gay.

Trump, con quella mossa, ottenne notevole consenso all’interno del suo elettorato. Ma, come evidente – nonostante il sistema sanitario statunitense sia differente rispetto a quello italiano – quella decisione emanava discriminazione da tutti i pori. Adesso l’amministrazione Biden torna alle origini, reintroducendo quel diritto sacrosanto e imponendo il diritto alle cure per tutti i cittadini, senza alcun riferimento al proprio orientamento sessuale. E, come fanno sapere dalla Casa Bianca, questo sarà solamente uno dei primi passi per reintrodurre un concetto democratico e non discriminatorio. In futuro, infatti, potrebbero essere emanate alcune norme proprio a tutela delle persone discriminate in base al proprio orientamento sessuale. Una boccata d’ossigeno dopo anni di muri, fisici ed ideologici, fortemente voluti e sostenuti dal precedente inquilino della Casa Bianca.

(foto IPP/Capital Pictures)