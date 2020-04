Bertolaso a Civitanova va in giro senza mascherina (e la quarantena?)

Guido Bertolaso è stato dimesso il 7 aprile scorso dall’Ospedale San Raffaele. il superconsulente di Regione Lombardia che doveva seguire l’edificazione dell’ospedale della Fiera di Milano ma si è ammalato dopo pochi giorni in Italia aveva quel giorno scritto sul proprio profilo Facebook: “Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti”.

Ieri Bertolaso, che segue anche la Regione Marche, era a Civitanova e la tv Centro Marche l’ha immortalato mentre rispondeva alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa affollata. Con un dettaglio significativo: l’ex capo della Protezione Civile teneva la mascherina abbassata mentre parlava

Bertolaso quindi, subito dopo essere stato dimesso, non sembrerebbe aver rispettato le regole della quarantena e nemmeno ha tanta voglia di usare correttamente la mascherina.

Bertolaso oggi. Dimesso solo 9 giorni fa, torna nelle Marche dove già mandò in quarantena tutti per il suo improvvido arrivo da positivo. Non dovrebbe stare cmq in casa per 14 giorni (o almeno mettere bene la mascherina)? pic.twitter.com/q3Zcz1bzdS — Silvia Ballestra (@silviaballestra) April 17, 2020

