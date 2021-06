Bersani canta “Vita spericolata” di Vasco Rossi accompagnato da Memo Remigi

Il momento “cult” è andato in scena a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Ecco come se l’è cavata il leader di Articolo 1

Prendete Pierluigi Bersani, dategli in mano un microfono, mettete Memo Remigi al piano sulle note di Vasco Rossi, mescolate bene per un minuto e il risultato è una delle versioni di “Vita spericolata” più improbabili, divertenti e originali da decenni a questa parte. Non certo per le doti canore di Bersani, che sembra essere più a suo agio con la politica che con la musica, ma per l’atmosfera che questa performance improvvisata riesce a creare nello studio di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Serena Bortone su Rai1, con tanto di pubblico in studio che improvvisa un coro di accompagnamento e i social che sembrano apprezzare questo insolito momento di leggerezza.

L’ex ministro e attuale leader di Articolo 1, insomma, è stato promosso con una sufficienza piena, aspettando la reazione del diretto interessato e corregionale dello stesso Bersani, Vasco Rossi, che ultimamente è stato molto presente su Instagram. Cosa, e soprattutto come, risponderà a Bersani il Blasco?