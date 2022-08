Silvio Berlusconi annuncia che sarà presto su TikTok

«Domani sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione». Lo ha annunciato il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto collegandosi in videochiamata a La Piazza, l’evento organizzato da Affaritaliani in corso a Ceglie Messapica. «Il futuro dell’informazione che passa attraverso la rete, è già intorno a noi. Per questo ho deciso dei fare dei social un canale privilegiato per dialogare con milioni di italiani», ha continuato il leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi, nel corso del suo intervento, ha sottolineato le proprie qualità personali in quanto costruttore, editore televisivo, dirigente sportivo e leader di governo dicendo che per queste ragioni è il più adatto a «mantenere gli impegni e raggiungere risultati di prim’ordine». «Tutti gli altri in campo sono solo dei professionisti della parola, dei professionisti della politica, che vivono con lo stipendio della politica e in tutta la loro vita non hanno mai lavorato» ha detto Berlusconi.

Politici su TikTok, ora anche Berlusconi

Silvio Berlusconi non è il primo a prendere in considerazione TikTok come mezzo per fare campagna elettorale. Il primo ad attivare un profilo sulla piattaforma è stato Matteo Salvini, nel 2019. Oggi, il Segretario della Lega è seguito da più di 516 mila persone e i suoi video hanno ottenuto quasi 7 milioni di Mi piace. Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle, ha aperto un profilo personale lo scorso aprile e conta ad oggi più di 217 mila follower. Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia, conta 91 mila follower ed è arrivata su TikTok con un proprio profilo personale all’inizio di quest’anno. Ultimo arrivato su TikTok è Carlo Calenda, Segretario di Azione che ha pubblicato il proprio video di esordio sulla piattaforma appena un giorno fa. Nel video, Calenda afferma di voler utilizzare il social network «in modo del tutto diverso» e cioè per «parlare di politica, di libri, di cultura».

Il profilo di Silvio Berlusconi, al momento, non è ancora attivo.