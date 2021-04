Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia era stato nell’ospedale pochi giorni fa

Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

Secondo quanto riporta Repubblica, che cita fonti romane del partito, Berlusconi è al San Raffaele per accertamenti, e sarebbe arrivato in ospedale con il suo elicottero. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato lo scorso 24 marzo per poi essere dimesso dopo pochi giorni. La notizia era stata data dall’avvocato Federico Cecconi che all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano ha spiegato: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato”