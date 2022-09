La campagna elettorale di Berlusconi: imita Gheddafi a "Porta a Porta" parlando dei bidet | VIDEO

@neXt quotidiano | Settembre 8, 2022

Si poteva fare peggio di Matteo Salvini che imita Elisa Esposito, l’ormai famosa tiktoker conosciuta come la “prof di cörsivœ”, e mostra al pubblico televisivo i suoi successi su TikTok. Forse quella è una vetta inarrivabile, ma il siparietto messo in scena da Silvio Berlusconi nel corso della sua intervista a “Porta a Porta” rischia di mettere a rischio questo primo posto che sembrava essere inarrivabile. Il leader di Forza Nuova, infatti, ha raccontato a Bruno Vespa la storia dei 200 bidet regalati a Mu’ammar Gheddafi. E lo ha fatto provando a imitare lui e i suoi consiglieri libici, riportando – in un inglese incerto – le loro reazioni di fronte all’annuncio dell’omaggio di questi sanitari da bagno.

Berlusconi racconta dei 200 bidet regalati a Gheddafi e lo imita in una lingua incomprensibile #PortaAPorta #ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/cRcj1RPpIc — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 7, 2022

Berlusconi imita Gheddafi e racconta l’aneddoto dei bidet

Una storia del passato che, raccontata nel classico stile berlusconiano, ha l’effetto di una barzelletta raccontata davanti al pubblico di Bruno Vespa.

“Gli dissi: guardate, dovete fare 60 centimetri di allargamenti dei bagni perché ci dobbiamo mettere i bidet. Mi guardavano sorpresi. Mi ricordo che Gheddafi mi disse: ‘Bidet, what is bidet?”. E anche gli altri si guardavano e dicevano: ‘bidet bidet’. Gli risposi: lo vedrete, non preoccupatevi. Ve li regalo io i bidet. E infatti gliene regalai 200″.

Insomma, Silvio Berlusconi – di punto in bianco – ha deciso di “deliziare” il pubblico di “Porta a Porta” non procedendo solamente con le classiche promesse da campagna elettorale (dalla flat tax alle pensioni per le casalinghe), ma anche raccontando questo episodio del passato. Scimmiottando la voce e la reazione di Gheddafi che, all’epoca dei fatti, era un suo grande amico. Quindi l’omaggio dei bidet e la narrazione di questo retroscena. Il tutto a quasi due settimane dal voto.