La benzina in autostrada sopra i 2 euro al litro

Sembra ieri che il ministro Salvini prometteva il taglio delle accise al primo consiglio dei ministri. Di Cdm ce ne sono stati millemila, l’ultimo ieri ha segato il Salva-Roma ma intanto il prezzo della benzina cresce. Di più: il caro benzina in questo periodo di grandi spostamenti, dovuti ai ponti di Pasqua, 25 aprile e primo maggio, si annuncia così sul portafoglio delle vacanze e può pesare anche fino a 20 euro in più a pieno sulla rete autostradale, rispetto alla rete ordinaria. E non è finita qui, perché le previsioni degli addetti ai lavori sono di ulteriori rialzi. Spiega oggi Il Sole 24 Ore:

Il ritocco dei prezzi di benzina e gasolio si deve non tanto al costo industriale del prodotto, secondo quanto spiegano dall’Unione petrolifera, che è in linea con il resto d’Europa, quanto ad una serie di fattori che possono essere così riassunti: tensioni internazionali, aumento del prezzo del petrolio (si vedano altri pezzi in pagina), fermate della produzione per manutenzione di alcune raffinerie e infine accise e iva. Con una precisazione: i prezzi della benzina risentono molto più di fattori reali che non speculativi, dicono dall’Unione petrolifera.

Senza tralasciare che in Italia su un prezzo finale medio della benzina di 1,6 euro, oltre un euro è rappresentato da accise e iva. Sulle accise della benzina, nella scorsa campagna elettorale si era espresso anche il vicepremier Matteo Salvini che aveva promesso di eliminare le 7 accise più vecchie. L’altro vicepremier, Luigi Di Maio, in un’intervista all’Ansa, alla fine del 2018, ne aveva invece parlato come di un tema in discussione al Senato. Poi però il tema sembra essere passato in secondo piano.