La barista 35enne uccisa in casa a Bolzano: avanza l'ombra del femminicidio

Sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Alexandra Elena Mocanu, la 35enne di origine rumena trovata senza vita ieri pomeriggio all’interno del proprio appartamento al 5° piano di un condominio di viale Trieste, a Bolzano.

Le cause della morte sono in fase di accertamento, mentre la Procura, che insieme alla Polizia di Stato sta ricostruendo le ultime ore di vita della donna anche a seguito delle testimonianze di alcuni vicini di casa, invita eventuali testimoni che avessero informazioni utili alla ricostruzione dell’evento delittuoso a rivolgersi alla Squadra Mobile della Questura di Bolzano.

Barista 35enne uccisa in casa a Bolzano: cosa è successo

La vittima viveva in una zona residenziale a pochi passi dal centro storico del capoluogo altoatesino, dove lavorava come barista. A dare l’allarme è stata ieri nel tardo pomeriggio la famiglia del marito della donna, Avni Mecje. Quest’ultimo, infatti, avrebbe avvertito i parenti di dover scappare perché ricercato. L’uomo si sarebbe dato alla fuga in macchina e potrebbe essere diretto in Albania, il suo paese d’origine.

Il corpo della donna è stato ritrovato in casa avvolto da una coperta, ma il delitto si sarebbe consumato parecchie ore prima rispetto al rinvenimento della salma. Sul posto, oltre agli agenti della squadra mobile della questura di Bolzano, sono giunti pure la scientifica e la pm Claudia Andres, che coordina l’inchiesta. I dubbi che si tratti dell’ennesimo femminicidio, purtroppo, sono davvero pochi.