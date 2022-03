La piccola profuga ucraina che offre il suo panino a chi la guarda attraverso la videocamera | VIDEO

In Moldavia, al confine con l’Ucraina, una bambina mostra sorridendo in videocamera il panino che ha ricevuto mentre insieme agli altri profughi fa la fila per gli aiuti umanitari

In fila per ricevere gli aiuti che la comunità internazionale ha organizzato al confine, col sorriso sulle labbra, un piccolo panino nelle mani e l’innocenza tipica dei bambini. Una piccola ucraina sorride in camera mentre i videomaker la inquadrano per documentare le terribili conseguenze della guerra di Putin e “offre”, in un gesto di enorme altruismo, il suo poco cibo a chi la guarda attraverso l’obiettivo.

La piccola profuga ucraina che offre il suo panino a chi la guarda attraverso la videocamera

È la commovente dinamica del dare anche quando si ha niente, che tocca gli animi di chi può soltanto guardare inerme la tragedia umanitaria causata dalle bombe russe. La scena si svolge in Moldavia, paese che insieme alla Polonia e alla Romania ha aperto le sue frontiere all’incessante flusso di migranti che dal 24 febbraio non smettono di lasciare l’Ucraina. Stando ai dati aggiornati all’8 marzo dell’Unhcr, sarebbero esattamente 2.011.312 i rifugiati fuggiti dall’inizio del conflitto. L’Alto Commissario per i rifugiati Onu ha dichiarato inoltre che si tratta dell’esodo “più veloce che l’Europa abbia conosciuto dalla seconda guerra mondiale”. La metà dei due milioni di profughi ucraini fuggiti dalla guerra sono minorenni. “Un milione di bambini sono scappati dall’Ucraina, in meno di due settimane. Una buia prima volta nella storia”, ha affermato in un tweet il portavoce di Unicef, James Elder. “Non abbiamo mai affrontato una crisi di rifugiati di questa velocità e portata”, ha aggiunto in una intervista alla Cnn.