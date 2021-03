La storia è drammatica e straziante, ed è accaduta a pochi chilometri da Torino. Una bambina di 12 anni si è tolta la vita, impiccandosi a una mensola con la cintura dell’accappatoio. Ancor più straziante (se possibile) è stata la scoperta del padre, che ha trovato il corpo della figlia piccola, e che nulla ha potuto fare per salvarla, se non dare l’allarme. Ai carabinieri della compagnia di Ivrea, che, una volta arrivati sul posto su mandato della Procura, hanno sequestrato il cellulare e il computer della ragazza. Come mai? Per cercare di capire qualcosa sul perché di questo gesto estremo. Secondo chi indaga, non si può infatti escludere la pista Tiktok. E cioè: che forse, più che di un suicidio, si sia trattata dell’ennesima tragedia derivante da una challenge del social cinese. Tanto per intenderci: come era successo a gennaio a Palermo con la drammatica morte della bambina di 10 anni, che come la 12enne piemontese ha perso la vita dopo essersi impiccata con la cintura dell’accappatoio. Quindi, una tra le piste investigative, è proprio questa. Ma, lo sottolineiamo, è ancora “una tra le piste”. Si sa ben poco per ora, se non che non ha lasciato alcun biglietto di addio.

I social e i minori: la decisione del Garante e la risposta di TikTok

Proprio in seguito alla morte della bambina di 10 anni di Palermo, il Garante per la Protezione dei dati personali, aveva chiesto prima a Tiktok e poi agli altri social (Facebook e Instagram), di pensare ad alcune misure che potessero garantire l’accesso ai social esclusivamente ai ragazzi dai 13 anni in su. Richiesta accolta dal social cinese, che aveva garantito di chiedere un aggiornamento dei dati biografici (verificati da algoritmi) e una campagna di sensibilizzazione – attraverso varie piattaforme – per ragazzi e genitori, promettendo di chiudere i profili degli utenti under 13. Il garante aveva accettato di buon grado la risposta positiva di Tiktok, riservandosi però la libertà di eseguire costanti verifiche. Se la pista Tiktok verrà confermata (e – lo ripetiamo – “se”), la domanda sarebbe – tra le altre – una in particolare: perché una dodicenne aveva ancora un profilo sul social cinese?