“Lamorgese deve punire i poliziotti che hanno manganellato il nero nella fontana”, l’inaspettata difesa di Sgarbi | VIDEO

Del tutto inattesa, soprattutto per toni e mozioni, è arrivata nel pomeriggio dell’8 dicembre la difesa di Vittorio Sgarbi nei confronti dell’uomo che, questa mattina, ha fatto il bagno nudo nella fontana delle Naidi, in piazza della Repubblica a Roma. Il deputato, critico d’arte e sindaco di Sutri parla della violenza subita dall’uomo da parte di 15 poliziotti che lo hanno colpito con il manganello. E se la prende con la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Bagno nudo nella fontana di Piazza della Repubblica, Sgarbi lo difende

“Questo è un modello, una leggenda, un esempio, il sogno, il cinema. Un nero poi, fa una scalata e poi un bagno nella fontana vicina alla Stazione Termini di Rutelli, il nonno dell’ex sindaco di Roma. È solo, ha un cappello rosso, ha un’ottima struttura fisica da atleta. Si arrampica, poi si butta. E questo gli viene impedito. Certo, si può discutere se sia lecito o meno fare il bagno in una fontana, ma che 15 poliziotti bianchi picchino con un manganello un solitario bagnante nero è inaccettabile”.

“Qui non c’è dubbio che lui sta giocando. Lo circondano poliziotti, lo manganellano. Lamorgese, non si manganellano i neri. Non si manganellano i bagnanti. Non si manganellano gli artisti. Si prendono, magari, e gli si dice che qui non c’è il permesso di farsi il bagno. E basta. Ma perché non si può fare il bagno in una fontana? Chi lo ha stabilito?”. In realtà ci sono i regolamenti comunali – presenti anche nella Capitale – che impediscono di effettuare il bagno o entrare nelle acque delle fontane monumento. Come quella delle Naiadi.

Sgarbi poi prosegue dicendo che si potrebbe mettere “una tariffa” per fare il bagno in una fontana. Ovviamente è un’iperbole che poi porta al suo punto finale. “Il nero nudo, con il cappello rosso e le scarpe bianche è un artista. Lamorgese, devi punire quei poliziotti, senza manganello, dicendogli di fare il bagno anche loro in quella stessa fontana. Quello non ha mica sparato, non ha fatto niente. Ha giocato con l’acqua. Un nero picchiato da 25 bianchi in divisa. Questo ho visto io. Intollerabile”. E annuncia un’interrogazione parlamentare. Il video di quanto accaduto è diventato virale e, dalle prime informazioni, si dice che quell’uomo che fa il bagno nudo nella fontana, prima si era reso protagonista di comportamenti poco consoni nei confronti di alcuni passanti.