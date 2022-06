Avete mai sentito il discorso di Giorgia Meloni in corsivo? Eccolo a Propaganda Live | VIDEO

Avete mai sentito parlare di “corsivo”? Si tratta del nuovo linguaggio dei giovani, esploso su Tik Tok grazie (o per colpa di, sono punti di vista) alla tik toker Elisa Esposito, diventata “l’insegnante di corsivo” sul social. Se ne avete già sentito parlare, allora la domanda è un’altra: avete mai ascoltato il discorso di Giorgia Meloni in corsivo?

Il discorso di Giorgia Meloni in corsivo

Nella puntata di Propaganda Live del 17 giugno, la nota tik toker decide di tradurre in “cörsivœ” il comizio che Giorgia Meloni ha pronunciato a Marbella, in Andalusia, a sostegno di Macarena Olona, candidata alla presidenza della regione per Vox, il partito di estrema destra spagnolo. Il discorso della leader di Fratelli d’Italia, oltre a diventare virale sui social un po’ come quello “Io sono Giorgia, sono una donna”, ha attirato molte polemiche. “No alla lobby LGBT, No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte, sì ai valori universali cristiani”, aveva detto a gran voce Meloni. Per poi finire: “Sì alla sovranità del popolo, no ai burocrati di Bruxelles, sì alla nostra civiltà e no a chi vuole distruggerla. Viva la Spagna. Viva l’Italia”.

La risposta di Letta

“Penserò a costruire una proposta di futuro che è l’opposto dei sì e dei no detti da Giorgia Meloni in Andalusia”, ha dichiarato il segretario del Partito Democratico in riferimento al comizio spagnolo della leader di Fratelli d’Italia. La posizione di Letta era stata poi ripresa da Giorgia Meloni in quella card social sintetizzata così: “No al lavoro della nostra gente, Sì alla grande finanza internazionale, No a confini sicuri, Sì all’immigrazione incontrollata, No alla cultura della vita, Sì all’abisso della morte”. Una sintesi estrema che di fatto non è piaciuta al segretario del Partito Democratico, che su Twitter ha scritto: “Ne ho viste tante ma immaginare di dover affrontare un dibattito serio su Piani per il futuro della Nazione con un SI o NO all’ #AbissoDellaMorte è superiore alle mie capacità. #MiArrendoSubito”.