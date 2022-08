La coppia che ha preso a calci e pugni un’ausiliare del traffico per una multa di 18 euro

Una giovanissima ausiliare del traffico 25enne è stata picchiata la scorsa notte a suon di calci e pugni da una coppia di coniugi. Il motivo? Una multa di 18 euro ai danni dei due, dovuta a un’infrazione. L’episodio ha avuto luogo a Palinuro, nota località della costa cilentana in provincia di Salerno. I turisti protagonisti della vicenda si sono dati alla fuga subito dopo l’aggressione e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuto nell’immediato un vigile urbano, poi sono arrivati i Carabinieri che hanno subito avviato le indagini per individuare i due aggressori. La vittima dell’aggressione, da parte sua, ha riportato per fortuna solo lievi contusioni e ha presentato denuncia contro ignoti.

Ausiliare del traffico aggredita: indagini in corso

La giovane ausiliare del traffico ha raccontato quanto avvenuto agli agenti. Stando alle sue parole, i coniugi, invece di pagare la multa o ritirarla, hanno prima cominciato ad alzare la voce contro di lei, poi l’hanno picchiata con calci e pugni. La ragazza, spiacevolmente sorpresa per quanto stava accadendo, ha riportato lievi lesioni e ha sporto denuncia . I due non sono stati ancora identificati, ma le forze dell’ordine stanno indagando in questo senso (si cercano eventuali videocamere di sorveglianza), aiutati anche dalla descrizione di marito e moglie fatta dalla giovane vittima.