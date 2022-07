Gli attivisti per il clima che si “incollano” al vetro protettivo della Primavera di Botticelli agli Uffizi | VIDEO

Due attivisti per il clima, “Laura e Simone”, del gruppo “Ultima Generazione” hanno fatto irruzione ieri mattina nella Galleria degli Uffizi di Firenze e per puntare i riflettori sull’emergenza ambientale si sono “incollati” al vetro che ricopre una delle opere più importanti ed ammirate del museo, la Primavera di Botticelli, e hanno pronunciato un discorso contro i combustibili fossili.

“L’unica cosa che possiamo fare per salvare il futuro dell’umanità è smettere di investire in combustibili fossili. Non ci sarà più arte, né più futuro, se continuiamo ad investire miliardi di euro ogni anno nella morte delle persone. L’unica cosa normale che un cittadino può fare in un momento come questo, in cui l’umanità è condannata a morte, è ribellarsi a questo sistema. Non possiamo fare altro che investire immediatamente sulle energie rinnovabili, creerà posti di lavoro non possiamo arrenderci al collasso”.

Galleria degli #Uffizi: Laura e Simone si incollano alla Primavera di Sandro Botticelli.

Se il clima collassa, collassa l’intera civiltà per come la conosciamo. Non ci sarà più turismo, né musei, né arte. #clima #caldo #siccità #climateEmergency #A22Network pic.twitter.com/gd4lp7lkAr — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) July 22, 2022

Molti dei visitatori del museo che si sono trovati di fronte alla protesta hanno chiesto ai due attivisti di smetterla, ma Laura e Simone sono andati avanti fino all’arrivo degli uomini della sicurezza degli Uffizi. In una nota, Ultima Generazione ha fatto sapere che blitz simili da parte di suoi attivisti arriveranno presto anche nelle gallerie di Venezia, Roma e Milano.