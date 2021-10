L’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini colpito da un grave lutto. È morto a Londra, in circostanze ancora da verificare, il figlio 23enne Armando. Il giovane era in Inghilterra per ragioni di studio e l’altroieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo. Maurizio Zamparini e la compagna Laura Giordani sono partiti subito per l’Inghilterra per raggiungere il figlio.

Armandino Zamparini: trovato morto a Londra il figlio dell’ex presidente del Palermo

Secondo i legali della famiglia “Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair”, sottolineano in una nota i legali della famiglia Zamparini. “Al concludersi di tutte le formalità amministrative – prosegue la nota dello studio legale di Londra – Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori e lì sepolto. La famiglia non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma esprime gratitudine per le condoglianze ricevute e chiede gentilmente che la propria privacy venga rispettata mentre piangono la scomparsa del loro unico figlio”.

“Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo Fc si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di “Armandino” è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze”. Così il Palermo, con una nota sul proprio sito ufficiale, si stringe intorno all’ex presidente Maurizio Zamparini per la scomparsa del figlio 23enne Armando, morto a Londra in circostanza ancora da chiarire.