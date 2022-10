"Venite, ho ammazzato mia mamma", il figlio che ha ucciso di botte l'anziana madre

L’ha colpita ripetutamente fino a provocarne la morte. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calbenzano, una frazione di Subbiano (in provincia di Arezzo), dove un uomo di 48 anni ha ucciso la madre 85enne e poi, in stato confusionale, ha chiamato i carabinieri per costituirsi. Ancora non si conoscono i motivi di questo gesto, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana donna all’interno della villetta in cui viveva. Il figlio è stato immediatamente arrestato.

Il dramma si è consumato in quella cittadina della provincia di Arezzo, all’interno di una villetta isolata sulle colline nelle frazione di Calbenzano. I due vivevano insieme e, per motivi ancora più chiari, sarebbe scoppiata una lite deflagrata in omicidio. Sul corpo della donna non sarebbero stati trovati segni di arma da taglio. L’ipotesi più probabile, dunque, è quella di schiaffi, pugni e calci ripetuti che hanno provocato profonde lesioni. Fino alla morte.

L’uomo, 48 anni, dopo aver ucciso la madre ha chiamato i carabinieri della zona per costituirsi e ammettere il delitto appena commesso: “Venite, ho appena ammazzato mia mamma”. I militari dell’Arma, giunti immediatamente sul posto, lo hanno ritrovato all’interno della casa, a pochi metri dal corpo esanime della madre, in evidente stato confusionale. Per questo motivo, prima di procedere con il trasferimento in caserma per l’interrogatorio, è stat portato in ospedale per sottoporlo ad accertamenti medici. Non è chiaro se, dopo essersi reso conto di aver ucciso la madre, avrebbe anche tentato il suicidio. Sta di fatto che dall’interrogatorio avvenuto nella notte in provincia di Arezzo, gli inquirenti sperano di aver carpito maggiori dettagli sui motivi che hanno portato il 48enne a picchiare la madre, colpendola con calci e pugni, fino a provocarne la morte.

(Foto IPP/Emanuele Pennacchio)