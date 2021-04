L’aprile nero dei vaccini e quell’obiettivo delle 500mila dosi al giorno sempre più lontano

“Se il sistema regge e mi porta ad avere 500mila vaccinazioni al giorno a fine aprile, entro settembre chiudo la campagna”, aveva detto il commissario straordinario all’emergenza il generale Francesco Paolo Figliuolo in conferenza. Eppure – ahinoi – rischia di essere solo tremendo ottimismo. Perché i conti non tornano e già si fatica ad arrivare all’altro obiettivo del generale, quello che annuncia da settimane, ma che da settimane non si riesce a raggiungere. E cioè: 300 mila dosi quotidiane, quando invece il numero più alto raggiunto è stato quello delle 287mila dosi al giorno raggiunte il 31 marzo. Infatti ad aprile è previsto l’arrivo di 8 milioni di dosi di vaccini, mezzo milione delle fiale nuove e monodose di Johnson & Johnson. Il che significa, che per vaccinare 300mila persone al giorno ne servirebbero 2,1 milioni a settimana; 3,5 milioni se invece veramente si pensasse si poterne realizzare 500mila. E allora i conti non tornano, a meno che le case farmaceutiche non facciano arrivare più dosi. Che, però, sembra cosa assai improbabile. Sembra anche che le nuove fiale non arriveranno nei prossimi giorni (J & J il 19), ma più avanti, nella seconda metà con un rush finale. Scrive Repubblica:

Proiezioni più caute ipotizzano di raggiungere stabilmente 240-270mila somministrazioni nella prima metà di aprile, per poi salire a 350-400mila nell’ultima decade. Senza escludere la possibilità (esigua) di toccare il tetto del mezzo milione il 29 o il 30 aprile. (…) Un cambio di ritmo per ora lo si è visto soltanto con gli over 80 chiamati al primo inoculo: sono diventati il 56 per cento del totale. Ne rimangono ancora due milioni. L’obiettivo è colmare il ritardo entro il 15 aprile: in undici giorni si punta a proteggere tutti gli ultraottantenni.

Tutto questo mentre le dosi di vaccini somministrate sono 10.990.307, con più di 50 milioni di persone over 16 ancora da vaccinare. I vaccinati con la doppia dose? Solo 3.417.353.