Antonella Alba, la giornalista Rai aggredita a Roma dai manifestanti “No Green Pass” | VIDEO

L’intolleranza dei “no green pass” verso i giornalisti e la libertà di informazione si fa sempre più radicale. Ieri sera durante un corteo non autorizzato nel centro di Roma la cronista di RaiNews24 Antonella Alba è stata aggredita mentre col suo cellulare filmava e faceva domande ai presenti. “Per loro sono una ‘giornalista terrorista’ mentre io cercavo solo di tornare a casa mia e fare qualche domanda, e invece hanno bloccato il traffico per ore. Grazie alle forze dall’ordine sono ancora tutta intera”, ha scritto la giornalista su Twitter. Nel tentativo da parte di un manifestante di strapparle lo smartphone avrebbe riportato alcune lievi ferite.

Per loro sono una “giornalista terrorista” mentre io cercavo solo di tornare a casa mia e fare qualche domanda, e invece hanno bloccato il traffico per ore. Grazie alle forze dall’ordine sono ancora tutta intera. #novax #gomblotti #roma pic.twitter.com/2H818IZoJc — Antonella Alba (@antonellalba) August 28, 2021

Tensioni ci sono state anche tra manifestanti e forze dell’ordine durante il pomeriggio a piazza del Popolo. In piazza anche militanti di Forza Nuova, con il leader romano Giuliano Castellino che incitava i partecipanti con un megafono. Quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo verso Montecitorio e palazzo Chigi, sono stati respinti da polizia e carabinieri. Dopo una breve trattativa il corteo è stato autorizzato a muoversi verso via Flaminia, in direzione Rai. Durante il percorso hanno acceso fumogeni.

Il Comitato di redazione della Rai ha stigmatizzato l’episodio in una nota: “Solidarietà alla collega Antonella Alba – si legge – aggredita ieri sera durante la manifestazione contro il green pass che ha attraversato le strade della città in direzione della sede Rai di Viale Mazzini e alla quale erano presenti esponenti di Forza Nuova. ‘Giornalista terrorista!’ hanno risposto alcuni di loro alla domanda sul perché stessero partecipando al corteo: poi nel tentativo di strapparle il telefonino hanno causato alcune ferite alla collega. L’episodio non ha avuto peggiori conseguenze grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine prontamente intervenute”. “È grave – conclude il cdr – che una giornalista sia aggredita da coloro che usano la libertà come slogan. Sosterremo Antonella Alba in ogni sede per difendere il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini ad essere informati”.