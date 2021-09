Dieci coltellate alla gola e al petto, poi la chiamata ai soccorritori: “Ho fatto una pazzia”. Angelina Salis è l’ennesima vittima di un femminicidio in un 2021 che ha visto crescere a dismisura il numero di crimini e uccisioni commessi contro le donne. La 60enne viveva a Quartuccio, nel Cagliaritano, insieme al marito. Ed è stato proprio l’uomo, il 67enne Paolo Randaccio, ha sferrare diversi colpi nei confronti di sua moglie al termine dell’ennesima discussione all’interno delle mura di quella casa.

Angelina Salis, la donna uccisa dal marito con dieci coltellate nel Cagliaritano

Tutto è accaduto nella serata di ieri, giovedì 9 settembre. La coppia viveva da sola in quell’abitazione: i loro tre figli, infatti, si sono tutti trasferiti lontano da Quartuccio, lasciando quella casa in cui erano cresciuti. Ed è lì, tra le mura di via Sarcidano, che Paolo Randaccio ha ucciso sua moglie. Prima il lancio di una sedia per tramortirla, poi con una serie di coltellate alla gola e al petto. Per Angelina Salis non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi giaceva in terra senza vita, in una pozza di sangue.

Il 118 era stato allertato dallo stesso marito che aveva già, di fatto, confessato l’omicidio della moglie. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. L’uomo è stato trovato seduto sul divano, in stato confusionale. Le prime parole dette ai soccorritori sono state pronunciate balbettando. Non si conoscono i motivi che hanno portato a questo brutale omicidio (ennesimi femminicidio nel nostro Paese), ma i vicini – come riporta Il Corriere della Sera – hanno parlato di numerose e ripetute liti tra i coniugi anche nelle settimane precedenti. Litigi che si esaurivano con accuse dialettiche, prima di ieri sera quando Paolo Randaccio ha perso la testa accoltellando e uccidendo sua moglie.

