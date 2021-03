Angela Merkel torna sui suoi passi: revocherà le restrizioni di Pasqua in Germania

Una settimana di polemiche accese, la convocazione di quella che in Italia chiameremmo la “conferenza Stato-Regioni”, il confronto e il passo indietro. Angela Merkel ha annunciato lo stop al lockdown rigido previsto per le festività di Pasqua nel corso della riunione di questa mattina con i presidenti dei 16 Lander. La cancelliera ha detto che chiederà scusa ai cittadini e che questi “errori” saranno corretti nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni. Sono state annunciate anche le scuse pubbliche rivolte direttamente ai cittadini.

Angela Merkel ci ripensa: stop al lockdown rigido di Pasqua

A far trapelare il contenuto dell’incontro (a distanza) di oggi con i Presidenti dei Lander (gli Stati Federali tedeschi), è stato il quotidiano tedesco Der Spiegel: “Se possibile, deve essere corretto in tempo. Penso che sia ancora possibile”. La decisione di sospendere il provvedimento che prevedeva misure restrittive ancora più ingenti fino al 18 aprile – quindi anche durante il periodo delle festività pasquali – è arrivata in seguito alle pesanti critiche che hanno diviso la Germania negli ultimi giorni. Ora la cancelliera è pronta al passo indietro, fin dalle prossime ore e lo farà mettendoci la faccia anche davanti ai cittadini.

Niente restrizioni e le scuse pubbliche ai cittadini

La decisione, sempre secondo quanto trapelato dagli organi di stampa tedeschi, ha ricevuto il plauso di molti Presidenti dei Lander che hanno riconosciuto ad Angela Merkel la sua assunzione di responsabilità attraverso un concreto passo indietro su una misura che aveva attirato le critiche e le ire da parte di molti cittadini. Alla fine, dunque, dopo 48 ore di polemiche la Germania revocherà il rigido lockdown previsto per i giorni di Pasqua. Ovviamente, ora, serve l’aspetto tecnico: entro la fine di questa settimana, il governo tedesco dovrà varare un provvedimento che supererà e annullerà quello firmato nei giorni precedenti.

(foto: IPP/imagostock)