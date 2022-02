Il video dell’invasore del derby di Milano che racconta di essere stato malmenato dagli steward

Ha condiviso la sua bravata sul suo profilo TikTok in cui si definisce “invasore del campo”. Il tutto è avvenuto durante l’ultimo derby di Milano, quello disputato nel tardi pomeriggio di sabato 5 febbraio e vinto dai rossoneri in rimonta per 1-2. E mentre la partita era ancora in corso, Alessio Guidotti ha deciso di ergersi a protagonista, superando le barriere di San Siro e immolandosi in una corsa lungo il manto erboso dell’impianto meneghino. Poi, dopo una serie di tentativi falliti, gli steward lo hanno placcato e colpito ripetutamente. Anche mentre era bloccato a terra e inerme.

Ehi @acmilan e @Inter che ne dite? Rintracciamo quello steward che con il ragazzo a terra arriva da dietro solo per mollargli 4 pugni in pancia?!

Indecente. pic.twitter.com/TPKBeo4JtQ — Fede (@federoncha7) February 6, 2022

Alessio Guidotti, l’invasore del derby di Milano malmenato dagli steward

La bravata era senza dubbio evitabile. Ma la reazione degli addetti alla sicurezza del Meazza di Milano è apparsa più che spropositata. Nelle immagini, infatti, si vede il giovane tenuto fermo a terra da quattro steward in pettorina gialla e arancione. Poi, mentre lui era immobilizzato, si vede un altro arrivare dopo aver attraversato tutto il campo: una corsa solo per arrivare lì e colpire il giovane bloccato a terra con almeno tre pugni in pieno stomaco (o nelle parti basse).

Poi l’intervento di due calciatori del Milan, Theo Hernandez e Alessio Romagnoli, che sono corsi sul posto per dire agli steward di non usare violenza nei confronti del giovane, già bloccato a terra. E lo stesso Alessio Guidotti (alias Ghydos_ sui vari profili social) ha commentato sui social – dove ha ripetutamente condiviso le immagini della sua “bravata” – sottolineando come l’intervento dei due calciatori rossoneri lo abbia, di fatto, salvato. Insomma, le sue provocazioni erano reali, ma la reazione degli steward è stata del tutto fuori luogo ed esagerata.