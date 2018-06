«La ritengo una scelta legittima dell’editore, anche se non è avvenuto per mia volontà»: Alessandro Barbano, direttore del Mattino appena sollevato dall’incarico, interviene da Gaia Tortora ad Omnibus per spiegare le ragioni del suo addio alla conduzione del giornale di Napoli, arrivato dopo il rifiuto di tenere una linea politicamente “più morbida” nei confronti del nuovo governo e della nuova maggioranza formata da Lega e MoVimento 5 Stelle.

Alessandro Barbano: l’ex direttore del Mattino spiega il suo addio

Barbano spiega che la nascita del governo dopo la promessa di messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica rivela un alto grado di dilettantismo da parte delle forze politiche che oggi reggono la maggioranza e punta il dito anche sulla polemica con l’Europa scatenata dal caso Savona: «Questo è quello che penso e nessuno riuscirà mai a impedirmi di dirlo», conclude mentre echeggia durante tutto l’intervento l’ombra di quanto accaduto nei giorni scorsi. Nei giorni scorsi Repubblica Napoli ha spiegato le ragioni dell’allontamento del direttore dall’incarico:

Quali le ragioni del cambio al vertice del quotidiano? Secondo indiscrezioni Barbano si è opposto a un ulteriore ridimensionamento del personale e a tagli nel giornale, che entro l’anno si trasferirà dall’attuale sede di via Chiatamone al Centro direzionale. La nuova veste grafica del Mattino è uguale inoltre a quella del “Messaggero” e il quotidiano romano ingloba così di fatto quello napoletano.

Ma soprattutto – ed è il motivo vero – è stata respinta da Barbano la richiesta dell’editore di un atteggiamento politicamente più “morbido” nei confronti di Lega e Movimento 5 Stelle. Una posizione chiara e ferma. E Caltagirone lo ha licenziato.

Nella puntata di Omnibus Barbano ha quindi confermato il merito della vicenda che l’ha portato a lasciare, non per sua volontà, la direzione del quotidiano.

Il Mattino e Gaia Tortora

Ieri sera Enrico Mentana ha annunciato l’intervento di Barbano a Omnibus: “Se fosse stato licenziato per il motivo contrario i social ribollirebbero di rabbia per l’odiosa decisione. L’editto campano, avrebbe detto qualcuno. Invece la nuova attenzione al potere emergente viene registrata con compiacimento. E così sarà per tutti gli “adeguamenti” ai nuovi principi, per la gioia dei tanti sanculotti del web diventati caporali”.

Gaia Tortora, conduttrice di Omnibus, ha invece scritto su Twitter di aver ricevuto insulti per aver annunciato l’intervento di Barbano:

Leggi sull’argomento: Il primo direttore licenziato perché troppo duro con Lega e M5S