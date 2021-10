L’incredibile tragedia sul set di “Rust”, Alec Baldwin spara con la pistola di scena: uccisa una donna, ferito il regista | VIDEO

Incredibile tragedia nel New Mexico, sul set dell’ultimo film di Alec Baldwin. Almeno un colpo di pistola è partito dalla pistola di scena utilizzata dall’attore americano durante le riprese di “Rust”, pellicola diretta da Joel Souza. Il regista è una delle due persone colpite ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Ma c’è anche una vittima: si tratta di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia. Ancora non sono chiare le dinamiche di quanto successo, perché quell’arma doveva essere caricata a salve. Invece un frammento (o un proiettile) sarebbe partito da quella pistola uccidendo la donna e ferendo il regista.

Alec Baldwin spara con una pistola di scena e uccide una donna

La tragedia è avvenuta nella notte italiana nel New Mexico, a Bonanza Creek Ranch (Santa Fe), dove da alcuni giorni erano in corso le riprese del film western “Rust”. Il protagonista della pellicola è Alec Baldwin che, subito dopo l’incidente è stato interrogato dallo sceriffo della Contea.

I contorni di questa vicenda sono ancora tutti da chiarire, ma secondo quanto riportato da TMZ per il momento non ci sono indagati. Ma le analisi della pistola e del set proseguono. Si dovrà chiarire se si sia trattato di un malfunzionamento dell’arma di scena o di errori nel caricamento. La pistola, infatti, avrebbe dovuto sparare a salve. E, invece, un proiettile (o un frammento) è fuoriuscito andando a colpire fatalmente la direttrice della fotografia e ferendo gravemente il regista.

Il precedente: Brandon Lee

Quel che è accaduto in New Mexico non è un qualcosa di nuovo nella storia del cinema americano. Nel marzo del 1993, infatti, una tragedia simile colpì Brandon Lee (figlio di Bruce Lee) sul set de Il Corvo. In quel caso la pistola che doveva essere caricata a salve sparò un proiettile reale che colpì a morte il 28enne. Al tempo fu data la colpa ad alcuni membri del personale che, per negligenza, decisero di non andare a comprare proiettili “a salve” già confezionati, limitandosi a togliere l’innesco e la polvere da sparo da proiettili reali. Ma qualcosa, purtroppo, andò storto.