L’albero di Natale in carreggiata per rendere più piacevole l’attesa durante un ingorgo causato da un incidente e i soliti cantieri. Il video è virale

Un luogo insolito l’A10 per fare l’albero di Natale, eppure è successo. Un ragazzo di Celle Ligure, bloccato nel traffico da diverse ore ha deciso, per ingannare l’attesa, di allestire in mezzo alle macchine in coda l’albero che stava trasportando nella sua auto.

L’automobilista in coda sull’A10 che scende dall’auto e fa l’albero di Natale | VIDEO

La divertente scena alla quale un ragazzo di Genova ha dato vita mercoledì mattina sulla A10 all’altezza di Celle Ligure (Savona) è scaturita dopo che un maxi tamponamento aveva creato, complice la presenza dei soliti cantieri, una coda di 10 chilometri in direzione di Ventimiglia.

Simone Palma, questo il nome del giovane protagonista del video che ha fatto impazzire il web, era partito da Pegli per trascorrere una giornata sugli sci a Prato Nevoso (Cuneo) insieme ad alcuni amici, come riporta il Corriere della Sera. Il viaggio è stato però interrotto dall’interminabile fila che ha bloccato i ragazzi in auto per tutta la mattina. La scena, ripresa con il telefono da un’amica, è subito diventata virale sui social.

Non solo l’albero, ma anche le decorazioni e i finti regali da aprire la notte di Natale, oltre a un caminetto elettrico poggiato sull’asfalto accanto alla sua creazione. Il tutto tra le risate degli amici e degli altri automobilisti a cui, forse per una volta, quella interminabile coda è sembrata meno pesante da sopportare.