Alba Parietti tifa per Giorgia Meloni: “Bravissima politica e un segnale di cambiamento”

Un curioso endorsement a favore della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stato pronunciato in un’intervista per il settimanale Oggi da Alba Parietti. “Sono cresciuta con un padre che viveva di passione politica, e non riesco più ad avvertirla: spesso gli elettori non hanno memoria storica. A questo punto, guardando alle prossime elezioni, dico: speriamo che sia femmina”, queste le parole della showgirl e opinionista.

Alba Parietti: “Se sarà la destra a vincere spero nella figura di Giorgia Meloni”

Nell’intervista per il settimanale Oggi, Alba Parietti ha toccato diversi argomenti: dalla carriera (condurrà dal 7 novembre il programma di musica “Non sono una signora” su Rai 2), all’amore (è legata da qualche mese a Fabio Adami), fino alla politica, esprimendo in quest’ultimo caso tutta la sua apertura verso una possibile futura leadership di Giorgia Meloni.

Alba Parietti ha detto: “Seguo i sondaggi e, se sarà la destra a vincere, spero nella figura di Giorgia Meloni e nel segnale di cambiamento che potrebbe rappresentare. Non condivido nulla del suo pensiero, ma ho grande rispetto per lei, per la sua coerenza, per la sua tenacia. La considero una bravissima politica. Se vincesse, vorrà dire che potrò avere la libertà di schierarmi contro il suo pensiero, com’è possibile fare in ogni Paese democratico”.