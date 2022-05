La grottesca sceneggiata di Alan Friedman che pulisce la sedia sulla quale era seduto Conte | VIDEO

Il giornalista ed economista americano Alan Firedman, volto noto della televisione italiana, entrando in studio a L’Aria che Tira ospite di Myrta Merlino dopo Giuseppe Conte pulisce la sedia sulla quale era seduto l’ex premier, come nella storica scena di Berlusconi a Servizio Pubblico il 10 gennaio 2013 con Marco Travaglio.





Friedman sarà stato probabilmente in disaccordo con le recenti posizioni assunte da Conte sull’invio delle armi in Ucraina, tema sul quale ha chiesto a Draghi di riferire in Aula. “Il presidente del Consiglio ci dica se siamo falchi o colombe”, ha detto in studio l’ex premier. “L’Italia deve essere in prima linea per la transizione ecologica non per la corsa al riarmo”, ha aggiunto il leader M5S.