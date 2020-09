L’affluenza alle Regionali e l’onda che non c’è in Toscana

Alle ore 23 l’affluenza per le Regionali è stato del 41,37%: lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno che però prende in considerazione soltanto l’affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto, poichè nelle altre tre regioni in cui si vota per le Regionali – Valle d’Aosta, Marche e Toscana – i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno. Sempre alle 23 l’affluenza per le Comunali è stata del 49,60%: il dato riguarda 606 Comuni di 15 Regioni, escluse quelle a statuto speciale. I dati dell’affluenza possono dare un’indicazione sui candidati in vantaggio? Spiega Repubblica:

«Sarebbe solo un azzardo», dice Alessandra Ghisleri. E la maggior parte dei sondaggisti sono d’accordo con lei: dire – in base ai dati dell’affluenza – come hanno votato gli italiani alle elezioni, soprattutto nelle Regioni ancora considerate in bilico, è impossibile per varie ragioni che un ministro di lungo corso riassume così: «Negli ultimi anni le abbiamo sbagliate tutte». Perché il voto è sempre più mobile, perché quelle che un tempo erano considerate roccaforti dell’una o dell’altra parte non possono più essere considerate tali, perché le variabili – in un voto che mette insieme elezioni Regionali e referendum e si svolge in un giorno e mezzo invece che in uno solo – sono talmente tante da far venire il mal di testa agli scienziati della politica più raffinati. Ci sono alcune cose però che si possono dire da subito. La prima, è che dai dati dell’affluenza scorporati per regioni e province non si vede un’onda.