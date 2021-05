A Roma un gruppo di cinghiali ha inseguito una donna e le ha rubato la spesa | VIDEO

Il video pubblicato da Welcome to Favelas sta facendo il giro del web. Nelle immagini si vede un gruppo di cinghiali che letteralmente insegue una donna che è appena uscita da un supermercato delle Rughe, zona commerciale della Capitale. Gl ungulati la circondano prima e le rubano la busta della spesa all’interno del parcheggio, saccheggiandola. Sono immagini sconcertanti, che strappano un sorriso sì. Ma preoccupano. E anche molto. Anche perché a Roma ormai si assiste quasi quotidianamente a scene del genere e l’amministrazione sembra essere impotente davanti a questi fenomeni.

Cassia bis/Le Rughe, alle porte di #Roma #Municipio15. Cittadini costretti a sfuggire a famiglie di cinghiali nei parcheggi dei centri commerciali. Più volte, anche con interrogazioni parlamentari,abbiamo sollecitato l’intervento di Regione e Comune. Ma Zingaretti e Raggi dormono pic.twitter.com/DAP3PveG8f — Annagrazia Calabria (@CalabriaTw) May 13, 2021

I cinghiali a Roma e nel Lazio

Come detto son immagini che ormai chi vive a Roma è quasi abituato a vedere. Cinghiali isolati o gruppi di ungulati che scorrazzano qua e là alla ricerca di cibo (che qualcuno gli dà anche volontariamente). Se è vero che ormai si sono abituati agli esseri umani, è altrettanto vero però che sono animali pericolosi. Sia perché pur di difendere i cuccioli, i genitori (e soprattutto le mamme) farebbero di tutto, sia perché non si può immagine al come possa reagire la bestia vedendo l’uomo. Non solo: spesso si muovono anche per strada, e di notte son molto pericolosi per gli automobilisti che girano per la città. Per questo da tempo ormai i romani chiedono una soluzione, ma sembra che le autorità non stiano facendo un granché per limitare il fenomeno. E, un appello agli amanti degli animali che danno da mangiare ai cinghiali nei centri urbani e nel cuore di una città come Roma: smettetela! E’ veramente molto pericoloso.