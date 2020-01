2019-nCov: quali sono i primi sintomi del Coronavirus

Sono la tosse e la febbre i primi sintomi del Coronavirus 2019-nCov mentre sale a ottanta morti il bilancio dell’epidemia di polmonite in Cina, che conta 2.744 casi confermati, secondo l’ultimo bollettino emesso alla Commissione Nazionale per la Sanità cinese. Repubblica oggi pubblica una serie di domande e risposte sul Coronavirus con Giovanni Rezza, capo delle malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. :

Quali sono i sintomi?

«Sfortunatamente si tratta di manifestazioni simili a quelle di altre patologie», dice Rezza. «Tra queste ad esempio ci sono la tosse secca, che è comune a vari tipi di polmoniti ma anche all’influenza, la febbre, e il malessere generale. Nei casi più gravi possono esserci difficoltà respiratorie. Bisogna però ricordare che a preoccuparsi devono essere coloro che rientrano dalle zone colpite o che sono stati a contatto con quelle persone».

Possono esserci persone infette senza sintomi?

«Sì, come avviene per ogni malattia infettiva. Queste però hanno una bassa possibilità di trasmettere l’infezione, come ha sottolineato l’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Perché se non hai tosse è non starnutisci emetti meno saliva, potresti quindi avere una carica virale più bassa. Non si può escludere che la possibilità di contagio ci sia ma non è automatico che tutti coloro che non hanno sintomi trasmettano».