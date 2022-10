La 14enne picchiata dal bullo in classe e filmata: "Mi ha menata e nessuno è intervenuto"

Un nuovo atto di bullismo (l’ennesimo) si è consumato in una scuola della provincia di Roma circa 10 giorni fa ed è documentato da un video di 12 secondi finito sul web e divenuto immediamente virale. All’interno del filmato, si vede la vittima 14enne di una classe di primo superiore spiegare alla professoressa di essere stata picchiata da un compagno. La storia è stata riportata dal quotidiano La Repubblica.

14enne pestata a scuola dal bullo compagno di classe: “Mi ha menata”. Il Centro Nazionale contro il bullismo le offre assistenza legale

Il video racconta proprio questo: la spinta violenta con cui l’adolescente finisce contro il muro mentre viene filmata dai compagni di classe. Nessuno interviene in aiuto della ragazza, c’è solo chi si limita a filmare. La giovane si rialza e tenta di reagire rifilando uno schiaffo al ragazzo che l’aveva spintonata, senza però riuscirci. Così lui la spinge di nuovo, para il colpo e le assesta una serie di ceffoni alla testa e alla schiena, che fanno traballare il capo della ragazza da una parte all’altra. L’autore delle violenze non viene mai inquadrato, è di spalle rispetto al compagno che ne registra le “gesta”. La vittima, invece, è di fronte e si vede chiaramente.

Sul terminare della lite, entra in classe l’insegnante e divide gli adolescenti. La ragazza, ancora frastornata per le botte, indica alla professoressa l’alunno che l’ha picchiata e dice: “Mi ha menato”. Poi, il video termina. A seguito della diffusione delle immagini, alcuni compagni di classe hanno spiegato che tra i due (il bullo e la 14enne) in passato c’erano già stati screzi e dissapori. Ma adesso toccherà alla scuola chiarire i contorni della vicenda e prendere tutti i provvedimenti del caso, mentre il Centro Nazionale contro il bullismo “Bulli Stop” ha offerto alla ragazza l’assistenza legale, facendo scendere in campo per lei l’avvocato penalista Eugenio Pini.