Mentre Zaia fa spot contro gli assembramenti senza mascherina Brugnaro spiega che non vuole le mascherine

In questo illuminante intervento a Domenica In il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che parlava fino a qualche tempo fa di bluff a proposito delle morti per Coronavirus, dice che vuole togliere le mascherine “all’aperto”, e sostiene anche che a Venezia siano arrivati turisti “e persone che vengono a visitarci”. “Non chiedermi come hanno fatto ma hanno bypassato persino i blocchi alle frontiere”, afferma in diretta con Mara Venier.

Ora Brugnaro dovrebbe spiegare tutta questa faccenda al presidente della Regione Luca Zaia, che ha appena fatto uno spot in cui illustra i pericoli del restare senza mascherina: “un centimetro in meno, un saluto più caloroso, una leggerezza… e tutto tornerà a fermarsi”.

E sempre a proposito del videospot di Zaia, non si capisce come sia stato realizzato visto che il divieto investe anche i set cinematografici attualmente: “gli attori erano tutti immuni oppure nel girare lo spot sono stati esposti al contagio?”, si chiede il giornalista Marco Bresolin su Twitter.