Whirlpool intende avviare domani la cessione di ramo di azienda per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti presenti al tavolo in corso al Mise, l’ad Luigi La Morgia. Il nuovo partner, Prs (Passive refrigeration solution) rappresenta l’unica soluzione per lo stabilimento, avrebbe osservato il manager.

Whirlpool avvia domani la cessione del ramo d’azienda per lo stabilimento di Napoli

L’incontro al MISE è presieduto dalla neo sottosegretaria del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, mentre in via Molise si sono radunati circa 200 lavoratori arrivati con 4 pullman da Napoli per riunirsi in presidio. L’ultimo incontro istituzionale al ministero su questa vertenza si è tenuto lo scorso 25 luglio, quando l’azienda si impegnò a rilanciare lo stabilimento con una riconversione. La scorsa settimana Whirlpool stessa ha autoconvocato un incontro con i soli sindacati per annunciare importanti novità sul sito. Incontro che però è poi saltato in vista di quello che si sta tenendo oggi al Mise.

I lavoratori della Whirlpool di Napoli in presidio al MiSE, appresa la notizia che l’azienda intende avviare da domani la cessione del ramo d’azienda per Napoli, invitano i sindacati a lasciare il tavolo in corso: “Scendete, scendete”, urlano gli operai. L’ avvio, già da domani, della procedura di cessione del ramo di azienda di Whirlpool con l’individuazione di un nuovo partner “per noi è offensiva. Essa prevederebbe un confronto tra le parti, ma non mi sembra ne abbiate intenzione. Vi invito ad avere rispetto per i lavoratori”, dice Barbara Tibaldi, della segreteria della Fiom Cgil. L’ avvio, già da domani, della procedura di cessione del ramo di azienda di Whirlpool con l’individuazione di un nuovo partner “per noi è offensiva. Essa prevederebbe un confronto tra le parti, ma non mi sembra ne abbiate intenzione. Vi invito ad avere rispetto per i lavoratori”, dice Barbara Tibaldi, della segreteria della Fiom Cgil. “Per avviare un confronto serio – dice poi il segretario nazionale Fiom di Napoli Rosario Rappa rivolgendosi all’ad La Morgia – è necessario che le parti si rispettino. Come si fa ad avere rispetto di chi al tavolo dice una cosa e fuori fa l’opposto?”. Il sindacalista poi aggiunge “so che quello che dite arriva da oltreoceano, ma se non avete margini di manovra ditelo” . E sempre rivolgendosi ai vertici di Whirlpool presenti al tavolo del Mise avverte: “Sappiate che i lavoratori non siete riusciti a dividerli e non potete venderli come un ramo d’azienda, è necessario un accordo”.

Leggi anche: Come hanno preso i renziani la scissione di Renzi dal Partito Democratico