Via la scorta a Saviano?

Grazia Longo sulla Stampa oggi racconta che il Viminale è orientato a togliere la scorta a Roberto Saviano. La decisione non parte da Matteo Salvini: lo scorso giugno il ministro dell’Interno dichiarò: «Saranno le istituzioni competenti a valutare se Saviano corra qualche rischio, perché mi pare che passi molto tempo all’estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani».

Ai primi di luglio, infatti, il Comitato per l’ordine e la sicurezza di Roma coordinato dalla prefetta Paola Basilone, ha preso in esame la richiesta avanzata dal ministero dell’Interno sul caso Saviano. Non ha però deciso nulla, perché lo scrittore non risiede più nella capitale. E, considerato che le minacce della Camorra arrivano dal territorio di Napoli e Caserta, ha rimbalzato la questione a queste due città.

Ma la prefetta di Napoli, Carmela Pagano, alla guida del locale Comitato per l’ordine e la sicurezza,ha restituito la palla al mittente e a Caserta. «A Napoli non esistono riscontri sui rischi per l’incolumità di Saviano» è il senso dell’orientamento che ha spinto la prefetta a destinare la soluzione della questione a Roma e a Caserta.