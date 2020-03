«I supermercati resteranno aperti nel week end»

“I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana”. È quanto precisano all’agenzia di stampa ANSA fonti di Palazzo Chigi in merito ad alcune ipotesi circolate in queste ore. Oggi tutti i giornali avevano riportato che nelle intenzioni del governo c’era la possibilità di chiudere i supermercati e gli alimentari nel week end ma la scelta era stata criticata perché avrebbe portato a un sovraffollamento nelle ore di apertura.

Il tutto accade mentre continua la crescita delle vendite della Grande distribuzione organizzata nella settimana dal 9 al 15 marzo. E la terza settimana con trend positivo a doppia cifra, rispetto allo stesso periodo del 2019: +16,4% a valore a parità di negozi, sottolinea Nielsen nella consueta analisi. Come nella settimana precedente è il Sud Italia a registrare gli incrementi più alti su base tendenziale: +28,4%. Nord Est (+18,6 %). Seguono Centro (16,8%), Nord Ovest (+10,1%). A livello di format distributivi, il trend maggiore si registra nei liberi servizi (+46,3%), nei supermercati (+30,4%) e nei discount (+22,5%). Iniziano a calare invece le vendite di Specialisti Drug (-18,9%) e Ipermercati (-3,7%). Per quanto riguarda l’eCommerce, il trend delle vendite di prodotti di largo consumo online da lunedì 9 a domenica 17 marzo è stato del +97,2%, in rialzo di 15 punti rispetto al trend della settimana precedente.