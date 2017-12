Il film “Sono Tornato” e i fascisti che credono che Mussolini sia tornato davvero

Per Natale i bambini scrivono le letterine a Babbo Natale. I fascisti e i nostalgici del Ventennio invece scrivono messaggini sdolcinati al Duce nell’attesa della sua venuta. Quelli che passano tutto il tempo a ricordarci che “quando c’era lui” l’Italia era una grande potenza mondiale, senza immigrati, mafia e criminalità sono eccitati dall’aver scoperto che Benito Mussolini è tornato. Ad annunciarlo è proprio la Buonanima che su Facebook scrive “Sono Tornato”. Si tratta ovviamente di un film, sulla falsa riga di “Lui è tornato” che aveva come protagonista Adolf Hitler.

I messaggi d’amore dei nostalgici del Ventennio

Il regista è infatti Lcua Miniero che già ha diretto la trasposizione in salsa italiana del film francese Giù al Nord. Ci sono però persone, ai quali il Duce manca davvero tanto, che invece sperano che Mussolini sia tornato per davvero. Non si rendono conto invece che il film sarà una presa in giro del fondatore del Fascismo che grazie ad un espediente cinematografico si ritroverà catapultato nell’Italia del 2017 e scoprirà che gli italiani non sono più gli stessi e che non tutti lo amano come un tempo.

Molti fan del Ventennio e della dittatura si sono precipitati sulla pagina creata per lanciare il film con Frank Matano per mandare messaggi affettuosi a “Zio Benito”.

Potrebbero anche essere utenti assoldati per far parlare del film, in fondo la vicenda di Lui è tornato ruota proprio attorno al fatto di come la figura del Fuhrer viene percepita nella Germania contemporanea.

A Natale puoi.. far tornare Benito Mussolini

Ma la quantità dei messaggi nostalgici è tale da far pensare che non si tratti solo di un’operazione pubblicitaria. Ci sono quelli che ci ricordano i grandi successi del Duce, le bonifiche, la pulizia, l’ordine e la disciplina. E quelli che ritengono che in fondo se tornasse per davvero non sarebbe poi così male. Il film esce il 1 febbraio, non potrebbe arrivare prima? Qualcuno teme che si possa trattare di una carnevalata.

Altri temono che “la censura anti-fascista” possa distorcere la verità e quindi il film possa diventare un altro esempio di propaganda e rimozione di tutte le cose buone che ha fatto Benito Mussolini. Anzi, c’è il rischio che possa trattarsi di uno “spot rosso” inventato dai soliti drogati della sinistra dei centri sociali. Se ci fosse il Duce oggi non ci sarebbero sbarchi in Sicilia, scrive qualcuno dimenticando che nel 1943 gli alleati sbarcarono proprio in Sicilia.

C’è però chi spera che il Duce non torni tutto intero ma che dal passato ci arrivi solo “la parte giusta di quell’uomo” quella senza guerre, senza leggi razziali, senza violenza, senza dittatura, senza favori agli industriali. Insomma non si capisce bene che Duce sarebbe questo Mussolini “su misura” dei revisionisti storici da tastiera.

All’improvviso lo sconforto: non è possibile un ritorno del Duce. Purtroppo.